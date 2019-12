Saint-Nicolas fait couler beaucoup d’encre depuis quelques années avec les débats sur le racisme et les déformations de la légende. Revenons sur les origines de l’histoire de ce Saint et sur la légende que l’on raconte aux enfants en cette journée du 6 décembre.

Aux origines, la chrétienté Les origines de Saint-Nicolas et sa légende - © alxpin - Getty Images/iStockphoto Nicolas de Myre est né en Asie Mineure (au sud-ouest de l’actuelle Turquie) entre l’an 250 et 270. Il succède à son oncle et devient l’Évêque de Myre (d’où son grand chapeau). Il serait mort le 6 décembre aux environs de 329 et devint Saint car on lui attribue des miracles tout au long de sa vie. Au Xe siècle, une relique (pour être précis, une de ses phalanges) de Saint-Nicolas a été transportée vers le Duché de Lorraine où une basilique fut érigée en l’honneur du Saint et fini par devenir le saint patron de la Lorraine. C'est à ce moment là que Saint-Nicolas fait son entrée dans nos légendes et nos traditions avec des différences en fonction des régions (Allemagne, Hollande, Alsace, Belgique).

Le grand barbu (qui offre des cadeaux) et le ramoneur (qui fouette les enfants) La légende que l’on raconte aux enfants aujourd’hui a plusieurs variantes mais les grandes lignes sont toujours les mêmes. Trois enfants (envoyés ou non par leur père) se perdent par une froide soirée et toquent à la porte d’une maison. Leur ouvre alors un méchant boucher qui leur propose de venir se réchauffer et dormir chez lui mais veut en fait les découper et les manger (grand frisson). Parce que les légendes des siècles passés sont parfois sanglantes, les enfants sont tués, découpés et installés dans le saloir du boucher pour en faire du petit salé (qui accompagne bien la choucroute). Saint-Nicolas (qui sentit ou non la situation), sur son fier destrier (un âne) vint à passer par là et toque à la porte du boucher. Impressionné par la venue d’un évêque dans son humble demeure, l’homme lui propose de rester pour le repas. Ni une, ni deux, Saint-Nicolas lui demande du petit salé (mais sans choucroute). Le sous-entendu ne passe pas inaperçu et le boucher se confond en excuses et repentirs. Au-dessus du tonneau contenant les enfants, Saint-Nicolas déploie trois doigts. Les enfants se reforment et ressuscitent.