Les objets numériques "NFT", nouvel eldorado des collectionneurs

La technologie "blockchain" assure l'authenticité et la traçabilité

Cette séquence vidéo est un "NFT", un "non-fungible token" ou jeton non fongible : un objet virtuel à l'identité, l'authenticité et la traçabilité en théorie incontestables et inviolables grâce à la technologie dite de la "blockchain", utilisée pour les cryptomonnaies telles le bitcoin, en plein essor.

Lancée début octobre par la société Dapper Labs, en partenariat avec la NBA, Top Shot permet d'acheter et de vendre ces extraits vidéos, appelés "moments", à des prix variables selon leur rareté.

Dapper Labs conçoit puis vend ces clips dans des quantités variables allant d'un seul exemplaire à des centaines de "moments" identiques. Une fois sur la plateforme, ils peuvent changer de main, d'un collectionneur à l'autre, à l'infini.

Après des débuts en douceur, Top Shot a explosé depuis janvier au point de générer plus de 200 millions de dollars de transactions depuis début 2021, a indiqué une porte-parole de Dapper Labs.

Top Shot se rapproche de la barre des 100.000 acheteurs, a-t-elle précisé. Le site de valorisation Momentranks estime le marché actuel à 1,8 milliard de dollars.