Les Jeux Olympiques vont se dépoussiérer cet été à Tokyo avec l'introduction du surf, du skateboard et de l'escalade, tandis que le karaté va faire une apparition peut-être unique et le baseball son "come-back", douze ans après ses derniers JO.

Du surf sans vagues géantes

Les nouveaux sports des JO de Tokyo: quatre premières et un "come-back" - © Fabio Principe / EyeEm - Getty Images/EyeEm

C'est sans conteste l'un des nouveaux sports les plus attendus à Tokyo, même si les vagues au large de la plage de Tsurigasaki, au sud-est de la mégapole japonaise, risquent de décevoir ceux qui espéraient voir des rouleaux comparables à ceux de Hawaii ou de Tahiti, où se dérouleront les épreuves de surf de Paris 2024.

La bataille pour l'or s'annonce malgré tout passionnante en l'absence de l'icône vieillissante Kelly Slater, qui n'a pas réussi à se qualifier. Les Brésiliens Italo Ferreira et Gabriel Medina ou encore l'Américain John John Florence sont parmi les favoris chez les hommes tandis qu'un duel américano-australien se profile chez les femmes avec les Américaines Carissa Moore et Caroline Marks et les Australiennes Stephanie Gilmore et Sally Fitzgibbons.