Les meilleurs comptes de mèmes à suivre sur les réseaux sociaux

Des milliers, voire des millions de personnes suivent des comptes spécialisés dans les mêmes. Ils s'appellent Yugnat999, bentellect ou encore mytherapistsays et sont à suivre, absolument, sur les réseaux sociaux.

Ils nous font parfois réfléchir, mais surtout ils nous font rire. Les mèmes sont devenus incontournables sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, Instagram et même TikTok, les internautes redoublent d'inventivité pour créer des mèmes hilarants.

La "French touch"

Il s'appelle Tanguy mais les utilisateurs d'Instagram le connaissent mieux sous le pseudonyme de Yugnat999. Avec plus d'un demi-million d'abonnés sur le réseau social, ce Français est une véritable mine à mèmes.

Chaque jour, Tanguy en publie plusieurs, le plus souvent en rapport avec l'actualité. Ses publications recueillent des milliers de "J'aime" et sont parfois commentées par des célébrités, comme la chanteuse Angèle. Parmi ses followers, on compte également Orelsan, Woodkid ou encore Dj Snake.

L'Instagramer connaît depuis quelque temps une certaine célébrité. D'après une interview accordée aux Inrockuptibles, Tanguy publie en moyenne 57 posts par semaine, soit huit par jour.