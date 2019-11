Les maisons individuelles toujours prisées par les Américains

Blanc et âgé de 47 ans. Tel est le profil type de l'acheteur d'un logement immobilier aux Etats-Unis, selon une étude annuelle, qui fait aussi apparaître deux tendances: l'achat avec son colocataire et l'achat d'une maison pour accueillir la famille multigénérationnelle.

Une majorité écrasante d'acheteurs blancs

Au total, 84% des acheteurs étaient blancs contre 4% d'Afro-Américains et 7% d'Hispaniques. Dans le centre du pays, les Blancs représentaient même 91% contre 3% d'Afro-Américains et 3% d'Hispaniques. "Il est impossible d'édulcorer la situation", a reconnu Jessica Lautz, économiste chez la NAR.

Si leur proportion avait un peu augmenté avant la grande récession, les Hispano-Américains et les Afro-Américains ont toujours été minoritaires.

"Historiquement, il y a de nombreuses raisons expliquant le faible taux de propriétaires des Afro-Américains et des Hispano-Américains: ils sont moins enclins à demander un prêt, se voient plus souvent refuser un prêt et sont moins susceptibles d'obtenir une aide familiale", résume-t-elle. Or un tiers des acheteurs 2019 ont bénéficié d'une aide familiale.