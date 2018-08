La rentrée s'annonce chargée en sortie jeux vidéo! 4wearegamers nous explique tout ça :

MARVEL’S Spider-Man (le 7 septembre sur PS4) Les jeux vidéo incontournables de la rentrée - © Tous droits réservés Marvel et Insomniac Games, les créateurs de la franchise Ratchet & Clank, se sont rassemblés pour nous délivrer une toute nouvelle aventure Spider-Man ce 7 septembre en exclusivité sur Playstation 4. Ces nouvelles aventures, ne figurant encore dans aucun film ni comics, narre les aventures d’un super-héros expérimenté de huit années de lutte contre le crime, et de Peter Parker tâchant de trouver un équilibre entre sa vie privée et son rôle d’homme-araignée. Dès le début du mois, Sony délivrera donc un nouveau jeu d’aventure et d’action prenant, au scénario solide dédié aux fans de Spider-Man mais aussi aux néophytes voulant découvrir l’univers du personnage œuvrant pour sauver les 9 millions de vies habitant sa ville, New York. Précisons que ce nouveau Peter Parker et Spider-Man aura le privilège de devenir canon chez Marvel à travers un premier comics intitulé Spidergeddon #0. Le bouquin sortira le 26 septembre aux USA (et donc un peu plus tard en Europe) et racontera une aventure se déroulant après les événements du jeu, faisant aussi internevir d’autres versions du héros dont Spider-Gwen et Miles Morales. L’écrivain, Christos Gage, a néanmoins précisé que le comics ne présenterait aucun spoiler pour les joueurs. Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=b5-_MvCWSfI

V-Rally 4 (le 6 septembre sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et le 25 septembre sur PC) Les jeux vidéo incontournables de la rentrée - © Tous droits réservés La célèbre franchise de course off-road V-Rally est de retour après une pause de plusieurs années. Dès la rentrée, les joueurs console pourront retrouver cette série proposant une multitude de simulations de courses dans les disciplines rallye, rallycross, drift, buggy ou hill climb en tentant de relever de nombreux défis. Attention toutefois que le gameplay sera relativement exigeant et la victoire ne sera décrochée qu’en cas de conduite minutieuse et précise. Alors que le jeu sortira dès le 6 septembre sur consoles, le joueurs PC devront patienter jusqu’à la fin du mois pour mettre la main dessus. Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=LqB-7SekXVU

NBA 2K19 (le 11 septembre sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC) Les jeux vidéo incontournables de la rentrée - © Tous droits réservés Fière allure pour le jeu de basket NBA 2K qui revêt la couverture de ses vingt bougies. Le jeu adopte en effet le neo-Laker LeBron James pour sa jaquette spéciale 20èmeanniversaire symbolisant par la même occasion un jeu plus ambitieux que jamais. Au menu, une intrigante carrière dans laquelle le joueur démarre en tant que basketteur ambitieux commençant par la Ligue de basketball chinoise pour tenter de se retrouver aux Etats-Unis au sein de la NBA. Précisons qu’une démo intitulée "Prélude " sera disponible gratuitement dès ce 31 août sur PS4 et Xbox One. A l’occasion de son anniversaire, NBA 2K19 aura droit à une édition Gold offrant un accès anticipé de 4 jours au jeu et de multiples bonus. Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=Mre6zeJ4o_k