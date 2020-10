Les jeux les plus populaires sur Twitch cette semaine.

Top 5 des jeux les plus regardés sur Twitch

League of Legend de retour au sommet, Just Chatting, Among Us et Call of Duty : Modern Warfare toujours au coude à coude.



1. League of Legends se classe au sommet de la montagne des jeux les plus regardés cette semaine. LOL, avec une hausse de plus de 17 millions de vues, atteint les 42 millions d'heures de streams durant les sept derniers jours.



2. Just Chatting maintient sa deuxième place. Le jeu enregistre même une hausse de 4,4 % et touche dorénavant 40 millions d'heures visionnées.



3. Among Us se retrouve en troisième position. Malgré une baisse de 11,7% sur le visionnage, c'est plus de 36 millions d'heures de streams qui font de lui le troisième jeu le plus visionné cette semaine.



4. Call of Duty : Modern Warfare intervertit sa place avec le dernier pour se planter aux pieds du podium. Les streamers ont fait augmenter les heures de visionnages de 12,8% et le jeu enregistre dorénavant près de 18,038 millions d'heures de visionnages.



5. Fortnite clôture le classement cette semaine. Une mini chute de 809.000 heures de streaming (4,3%) mais une chute qui rapproche tout de même le jeu des 38 millions d'heures visionnées.