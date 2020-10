Les jeunes Chinoises font bondir le marché des sex-toys.

Le pays asiatique reste globalement conservateur en matière de sexe dans l’espace public : la vente et l’achat de films pornographiques est interdite et les autorités lancent régulièrement des campagnes contre les contenus "vulgaires" sur internet.

Le mariage et la famille demeurent par ailleurs deux piliers traditionnels de la société. Mais le nombre de divorces a atteint un niveau record (3,1 millions) lors des neuf premiers mois de 2020. Le signe d’un profond changement de valeurs dans une Chine qui divorçait peu il y a encore 20 ans.

De plus en plus indépendantes financièrement, les Chinoises de 18-35 ans affirment par ailleurs bien davantage qu’auparavant leurs besoins sexuels. Et l’utilisation de sex-toys se démocratise.