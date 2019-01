Les grandes dates de l'euro depuis sa naissance il y a 20 ans

Voici les grandes dates de l'euro, lancé il y a 20 ans, d'abord sous forme scripturale, en attendant les pièces et les billets en 2002.

Des dizaines de milliers de personnes se mobilisent dans les banques et les Bourses européennes pour que tout soit opérationnel à la réouverture des marchés le 4 janvier, comme dans les magasins pour un double affichage des prix

L'euro, qui a débuté avec un cours de 1,1789 dollar, fait son baptême sur les principales places financières le 4 janvier. Mais le 27 janvier, il tombe sous un dollar et fin octobre, il atteint son plus bas historique à 0,8230 dollar.

Le 1er janvier 1999, l'euro devient la monnaie officielle dans onze des quinze pays de l'Union: Finlande, Allemagne, France, Italie, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Autriche, Portugal et Irlande (291 millions d'habitants).

Pièces et billets

Le 1er janvier 2002, l'euro devient "un petit bout d'Europe entre nos mains", selon la formule du président de la Commission européenne Romano Prodi.

Près de 15 milliards de billets et plus de 50 milliards de pièces sont introduits, chamboulant la vie quotidienne de 304 millions d'Européens. Le temps de s'y habituer, beaucoup vérifieront calculette en main des conversions plus ou moins aisées.

Les billets, affichant ponts et fenêtres, ne comportent aucun symbole national, contrairement aux pièces, qui arborent par exemple la semeuse pour la France ou Mozart pour l'Autriche.

S'ouvre une période de double circulation, avec un retrait progressif des devises nationales jusqu'au 1er mars 2002.

Le 15 juillet, l'euro retrouve la parité avec le dollar.