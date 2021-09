Les genuinfluenceurs, ces influenceurs qui jouent la carte de l'authenticité

Exit les filtres et les effets. Aujourd'hui, ce que veulent les internautes de la part des influenceurs, c'est de l'authenticité. Bienvenue dans l'ère des genuinfluenceurs.

Trop parfaits, trop lisses, trop irréels, les influenceurs et influenceuses qui useraient de ces subterfuges n'ont plus la cote. Aujourd'hui, il faut être authentique pour séduire son audience, quitte même à être imparfait et à se montrer vulnérable. Bref, il faut être "Genuinfluenceurs".

Ce terme a été inventé par WGSN, une société de prévision de tendances, en mixant "genuine" (authentique) et influenceur. Il désigne ces stars de réseaux qui utilisent leurs plateformes au-delà du placement de produits.

"Le genuinfluenceur n'est pas spécialisé dans le contenu mode, beauté ou lifestyle", explique Cassandra Napoli de WGSN au Guardian. Au lieu de cela, les créateurs "diffusent des informations importantes qui peuvent tenir les gens informés". Dans ces infos, on compte des recommandations de santé mais aussi... comment utiliser les dernières fonctionnalités du réseau.