Les foetus seraient plus attirés par la musique classique que par le rock.

Une étude dirigée par des scientifiques espagnols montre que nous commençons à développer nos préférences musicales très tôt... dès le séjour dans le ventre de notre mère.

Mozart plutôt que AC/DC

Si on sait depuis longtemps que les fœtus sont sensibles à la musique, des scientifiques de l'Institut Marquès (Barcelone) ont poussé l'expérience plus loin afin de déterminer s'il existe un (ou plusieurs) genre musical auquel les futurs bébés sont particulièrement réceptifs.

L'étude montre qu'à une exception près (la chanson "Bohemian Rhapsody" du groupe Queen), les bébés à naître ne jurent que par des compositeurs comme Mozart ou Beethoven ou par des sons traditionnels africains.

Un haut-parleur spécialement pour les bébés in utero

Pour identifier les signes de stimulation liés à la musique, les chercheurs se sont basés sur les mouvements de la bouche et de la langue de 300 fœtus entre 18 et 38 semaines de grossesse, en plaçant un haut-parleur spécialement conçu pour faire parvenir les sons au futur bébé.



Les auteurs de l'étude leur ont fait écouter près d'une trentaine de chansons, issues de trois styles musicaux différents: classique (Mozart, Beethoven...), musique africaine traditionnelle (chants, tambours...) et pop (Shakira, Queen...).

"Les musiques préférées des fœtus sont des mélodies qui ont perduré au fil des ans: soit une sérénade de Mozart, soit le son ancien des tambours africains", constate la Dre Marisa López-Teijóns.

A titre d'exemple, la sérénade de Mozart "Petite Musique de Nuit K. 525" a provoqué des mouvements bouche-langue chez 91% des fœtus de plus de six mois.

A l'Institut Marquès, les études portant sur la perception des sons in utero sont fréquentes. Le centre planche actuellement sur l'analyse de la réaction des fœtus lorsqu'ils entendent les hymnes de l'équipe de football préférée de leurs parents...