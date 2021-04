Les expressions les plus drôles pour désigner la gueule de bois dans le monde.

En France , l'origine de la gueule de bois remonte au XVIIIème siècle. A l'époque, on appelait la bouche la gueule. Et, comme le savent ceux qui ont déjà abusé de la bouteille, la "gueule" se trouve asséchée, comme du bois, un lendemain de soirée. La faute de l'ADH, une hormone, dont l'excès d'alcool empêche la sécrétion. Résultat des courses, vous êtes déshydraté, vous avez la "gueule de bois".

Le jour d'après

En Asie, on est plus littéral. On désigne les effets par la cause : "le jour d'après la cuite". Ainsi, on trouve des variantes : "Sù zuì" ("passer la nuit ivre") en mandarin, sukchwi en coréen (dérivé du chinois) ou futsukayoi en japonais ("bourré de deux jours"). Au Vietnam, on est "dựng xiên" ("en construction qui louche"), en rapport au manque de perspective lié à l'alcool ?

Et lorsque l'on remonte vers la Russie, on souffre de "похме́лье" ("de la boisson").