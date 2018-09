Les débuts de Google: Larry Page et Sergey Brin

A l'origine de Google, créé il y a tout juste 20 ans, il y a deux étudiants qui ont décidé de révolutionner internet en mettant au point un moteur de recherche à la fois simple à utiliser et capable de retrouver la moindre information publiée sur le Web. Et ce n'était qu'un début...

Larry Page et Sergey Brin ont tous les deux 24 ans et sont étudiants à l'université Stanford en Californie lorsqu'ils fondent en septembre 1997 ce moteur de recherche révolutionnaire qu'ils baptisent Google (déformation du terme "gogol" ou "googol", qui signifie 10 puissance 100).

Un an plus tard ils fondent leur propre entreprise et n'auront de cesse de promouvoir au fil des ans l'innovation, avec le succès que l'on connaît.

Aujourd'hui, ils sont tous les deux à la tête d'Alphabet, dont Google est désormais l'une des nombreuses filiales.