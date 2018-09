Comme toute nouvelle startup qui se lance, Google a également dû composer avec la presse pour se faire connaître. C'était il y a presque 20 ans...

La première conférence de presse organisée par Google a eu lieu le 7 juin 1999. Cela a alors été l'occasion pour Larry Page et Sergey Brin de partager leur vision de Google et d'annoncer un financement record (à l'époque) de 25 millions de dollars par les fonds d'investissements Sequoia et Kleiner Perkins. Assurément un bon placement!