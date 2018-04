On soulève le rideau de la vie de la star et on jette un oeil sur des moments de vie complice!

Le garde du corps d'Ed Sheeran a volé la vedette à la star grâce à son instagram sur lequel il poste des photos prises avec le chanteur. On est loin de se douter que des gens ordinaires passent leur vie avec ces gens extraordinaires (dans le 1er sens du terme : qui sortent de l'ordinaire).