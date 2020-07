Les conseils audio en bricolage : un pas de plus vers la maison connectée

L'idée d'une maison entièrement connectée fait son chemin. De plus en plus d'entreprises innovent en ce sens et la dernière idée en date nous vient de l'entreprise française de dépannage à la maison HomeServe. Animant déjà depuis plusieurs années un blog d'astuces et de conseils en bricolage, l'entreprise a développé une application de coaching vocal en bricolage.

L'application enregistrera les demandes de l'utilisateur et proposera des solutions en temps réel à réaliser soi-même, avec des tutos vocaux.

Comme un objet connecté ne vient jamais seul, HomeServe et son partenaire technologique Taiwa ont annoncé que leur application pourrait se connecter aux assistances intelligentes de Google et d'Amazon. Il sera bientôt possible, via l'application "Les bons tuyaux", de demander à Google Assistance et à Alexa comment réparer sa fuite d'eau du robinet ou sa fissure au plafond.