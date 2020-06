Les chiens veulent sauver leur propriétaire quand il est en danger, selon une étude

Une nouvelle recherche américaine a révélé que les émissions de télévision et les films tels que "Lassie" et "Bolt" pourraient avoir un accent de vérité. Selon une nouvelle étude, de nombreux chiens tentent vraiment de sauver leurs propriétaires s'ils ont des ennuis.

Réalisée par deux chercheurs de l'Université de l'Arizona, la nouvelle étude, publiée dans la revue PLOS ONE, visait à déterminer si, lorsqu'ils en avaient l'occasion, les chiens tentaient vraiment de sauver la vie de leur propriétaire. "C'est une légende omniprésente", a expliqué le chercheur Joshua Van Bourg. "Le simple fait d'observer des chiens secourir quelqu'un ne vous dit pas grand-chose. Le défi difficile est de comprendre pourquoi ils le font".



Van Bourg et son co-chercheur Clive Wynne ont examiné comment 60 chiens de compagnie ont réagi lorsque leur maître était en situation de "détresse" : les propriétaires étaient confinés dans une grande boîte dotée d'une porte que le chien pouvait pousser. Les propriétaires ont fait semblant d'avoir besoin d'être secourus en appelant à l'aide. Ils avaient été formés au préalable sur la façon de rendre leurs cris authentiques. Ils n'étaient pas non plus autorisés à crier le nom de leur chien, ce qui aurait pu les inciter à obéir de façon non spontanée.

Dans un autre test, les chercheurs ont laissé tomber de la nourriture dans la boîte pour voir combien de chiens l'ouvriraient pour la récupérer.