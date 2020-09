ambivalent : angoissé lorsque le maître quitte la pièce et des chatons qui ont tendance à être collants et trop dépendants de leur maître lorsqu’il revient

sécurisé : angoissé lorsque le maître quitte la pièce et un comportement sain d'attachement et d’exploration quand il revient

Les chercheurs ont réalisé une expérience qui avait déjà été utilisée pour mesurer l’attachement des chiens, des primates et des bébés humains. 70 petits chatons entre 3 et 8 mois ont été placés dans une pièce avec leur maître pendant deux minutes puis laissés seuls pendant deux autres minutes et, enfin, rendus à leur maître pendant deux minutes. L’expérience analyse les réactions des chatons lors de chaque phase et catégorise ensuite le comportement du chaton en 4 types d’attachements :

Les chats aiment leurs maîtres comme des parents. - © AkilinaWinner - Getty Images

Les bébés humains sont catégorisés à 65% dans la catégorie "sécurisé", un résultat très proche de celui de cette enquête puisqu’un peu plus de 60% des chatons s’y retrouvent également. 30% se retrouvent dans les deux dernières catégories. Les chercheurs ont refait un check-up deux mois plus tard et, ensuite, lorsque les chats avaient un an. Les résultats n’étaient donc pas un hasard bienheureux mais bien une réalité dans le comportement des chats.

Et ce qui risque de créer des débats à n’en plus finir, c’est la comparaison avec une étude similaire réalisée en 2018 sur des chiots et chiens montrant que les chats ont un résultat légèrement supérieur dans leur attachement à leur maman ou papa humain. C’est la science qui le dit !