Les chaînes "How To" les plus insolites sur YouTube

Youtube regorge de vidéos très inventives, classées dans la catégorie "How to". - © 4kodiak / IStock.com

Dans un but précis, vous aviez cherché sur YouTube comment faire une tarte au citron meringuée ou comment réparer votre robinet et là, intrigué, vous avez fini par cliquer sur "Comment faire un œuf de cent ans". C'est que la catégorie "How to" regorge de trésors vidéoludiques et le monde entier les adore. On vous présente justement quelques-unes des chaînes les plus populaires du genre.

Une chaîne d'écrasement d'objets : zzSHOWzz Avec 1,57 million d'abonnés, cette chaîne espagnole a explosé récemment dans le domaine du "How To". Son contenu ? Des objets multicolores écrasés par une voiture. Une monomanie très spéciale, pour notre plus grand bonheur ! Les vidéos ne durent pas plus de deux minutes en moyenne et nous permettent de voir ce que l'on aurait adoré faire étant adolescents. zzSHOWzz

Une chaîne de gâteaux miniatures : Miniature Dream Cooking Cuisiner avec une marmite de la taille d'un dé à coudre ou un rouleau à pâtisserie qu'on verrait plutôt dans la main de Barbie, on devine que l'entreprise doit être complexe ! Mais cela n'empêche pas le vidéaste indien de s'amuser et de tenter des recettes plus gourmandes les unes que les autres, avec de vrais ingrédients évidemment, comme les spring rolls au poulet, les nuggets de pommes de terre ou encore le pudding au caramel. Une fois que vous aurez visionné l'une de ces vidéos, l'algorithme Youtube risque bien de vous emmener loin dans l'univers incroyablement grand de la cuisine miniature ! Miniature Dream Cooking

Une chaîne de cuisine pour un village entier : Veg Village Food A l'opposé de la précédente chaîne, mais venue d'Inde également, cette chaîne montre la préparation d'un plat ou d'un dessert. Jusqu'ici, tout est normal. Sauf que la dame derrière les fourneaux le prépare pour un village entier. Bienvenue au pays des quantités astronomiques et des casseroles géantes, le tout totalement maîtrisé par une dame qui a l'âge d'être grand-mère mais dont la force semble égaler celle de Dwayne Johnson. A la fin de chaque vidéo, changement de musique et de décor : on assiste au repas des villageois, adultes et enfants, qui ont l'air de se régaler. A cette taille gigantesque, on se demande ce qui est le plus long à faire : les jus de fruits, les gâteaux ou les pizzas ? Veg Village Food

Une chaîne astucieuse : Troom Troom La chaîne Troom Troom et ses dérivées par pays proposent un contenu inclassable, entre le DIY, le lifehack et l'humour. Sa devise ? "Make it easier", autrement dit "Facilite-toi la vie". Son esthétique volontairement "images stock", accompagnée par une voix surexcitée, semble fonctionner puisque chaque vidéo cumule au moins plusieurs centaines de milliers de vues et souvent plusieurs millions. Troom Troom