Les bolides de la saga Mad Max en vente aux enchères

La maison Lloyds propose une vente aux enchères exceptionnelle réunissant 13 véhicules extravagants tout droit sortis du film "Max Mad : Fury Road". Le lot, indivisible, est mis en vente jusqu'au 26 septembre 2021. Il est évidemment possible d'enchérir en ligne et même de payer en cryptomonnaie.

Sorti en 2015, "Mad Max : Fury Road" montre à l'écran une multitude de véhicules plus fous les uns que les autres, fabriqués à partir de vieilles Buick, Cadillac et Ford trafiquées, renforcées et souvent armées.

Rangés aujourd'hui dans un garage en Australie, l'Interceptor ou encore le Gigahorse attendent de trouver un nouveau propriétaire.

Au programme de ces enchères : des engins emblématiques (l'Interceptor et le Gigahorse mais aussi la War Rig, la Razor Cola, la Nux Car...), des véhicules de convoi et des buggys. Le lot est indivisible, ce qui signifie qu'il est impossible d'espérer acquérir un seul de ces véhicules.

Les enchères se termineront le dimanche 26 septembre 2021. Lloyds accepte les paiements dans n'importe quelle devise, y compris en cryptomonnaie car comme la maison de vente aux enchères l'indique malicieusement, en référence à l'ambiance apocalyptique du film : "Nous nous rapprochons de la fin de la civilisation !".