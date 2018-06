Les bistrots et terrasses de Paris veulent être un patrimoine immatériel de l'humanité

Une association va déposer en septembre un dossier de candidature pour l'inscription au patrimoine culturel immatériel de l'humanité géré par l'Unesco des bistrots et terrasses de Paris, afin de "protéger" ces "lieux familiaux, qui portent une véritable culture populaire", a-t-on appris jeudi auprès des organisateurs.

Ce dossier sera remis au ministère français de la Culture, chargé de présenter les candidatures à l'Unesco. La démarche est soutenue notamment par les acteurs Jacques Weber, Pierre Arditi, Jean-Pierre Darroussin, Charles Berling, Jean-Michel Ribes, Yolande Moreau et François Morel, Stéphanie Bataille, ou encore la chanteuse Marianne James.

L'"Association pour l'inscription au patrimoine immatériel des bistrots et des terrasses de Paris pour leur art de vivre" veut "faire prendre conscience en France et à l'étranger de l'apport des bistrots et terrasses pour le vivre ensemble, le brassage des cultures, leur rôle de creuset intellectuel et artistique".