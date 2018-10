Les Belgian Food Blog Awards sont de retour! Et si vous tentiez votre chance?

Après le très beau succès de la première édition, les Belgian Food Blog Awards reviennent ! Le 27 avril 2019, nous saurons qui va succéder à Sven Ornelis, Stephanie Bex et Karolien Olaerts !

Avec une petite restauration et quelques rafraîchissements à disposition, la cérémonie sera l’occasion de couronner la crème des blogueurs food belges pour la qualité de leur blog, de leurs publications sur les réseaux sociaux, de leurs photos et de leurs écrits, qui nous offrent au quotidien l’inspiration nécessaire pour faire apparaître le plat parfait sur la table ou servir un cocktail d’exception…

D’intéressantes présentations de divers intervenants et d’autres foodies animeront également la soirée et, après la cérémonie, tout le monde aura l’occasion d’échanger ses impressions dans une ambiance détendue. Cette nouvelle édition sera à nouveau organisée dans la salle de bal ‘Lux’ de Gand.

Lors de cette soirée, les noms des meilleurs blogueurs et influenceurs food seront dévoilés pour six catégories.

Tous les blogueurs et influenceurs food peuvent s’inscrire à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 1er février inclus dans les deux catégories (maximum) qui leur correspondent le mieux et dans lesquelles ils estiment donc pouvoir concourir pour remporter l’Award.

Les catégories sont les suivantes :

Best Food Photography Best Baking & Sweets Best Drinks Best Healthy Best Foodgram Best Overall

Comme vous le constatez, une nouvelle catégorie est proposée cette année : ‘Best Foodgram’. Cette catégorie récompensera le meilleur compte Instagram ‘food’ et convient donc parfaitement pour celles et ceux qui n’ont pas de blog !

Les inscriptions sont possibles à partir d’aujourd’hui jusqu’au 1er février 2019 dans deux catégories au maximum. Notre jury spécialisé sélectionnera alors cinq nominés par catégorie. Par la suite, ce sera au tour des fans et followers de voter pour leur favori(te) dans chaque catégorie. L’avis du jury et les voix des followers permettront de départager les candidats.

Vous pensez être le/la candidat(e) parfait(e) ?

Inscrivez-vous par email (participate@belgianfoodblogawards.be) et n'oubliez pas de mentionner les coordonnées suivantes: votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre blog, autres liens de vos réseaux sociaux et les deux catégories pour lesquelles vous voudriez vous inscrire.

Plus d'infos : https://belgianfoodblogawards.prezly.com/fr