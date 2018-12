Les Belges sont conscients des risques en ligne mais les ignorent souvent

Le Belge recycle ses mots de passe

Trois quarts des Belges (72,6%) trouvent qu’il est grave que leurs données personnelles se retrouvent en ligne. Pourtant, ils sont une majorité (59%) à ne jamais lire les conditions d’utilisation lorsqu’ils créent un compte en ligne (on plaide coupable, nous non plus on ne les lit pas). Un des constats les plus frappants concerne le fait que le Belge recycle trop souvent ses mots de passe. Ainsi, près de trois quarts des Belges (72%) utilisent le même mot de passe sur tous les sites web. Trois Belges sur dix (28,9%) ne modifient même jamais leur mot de passe.

Pour ne pas oublier nos mots de passe, notre méthode privilégiée est de les inscrire sur un post-it ou sur un bout de papier (là quand même, faut le faire!). Un Belge sur trois (29%) indique ainsi conserver son mot de passe dans un lieu bien déterminé. Et pour un sur quatre (26%), cet endroit est précisément son ordinateur ou son bureau (#genius).