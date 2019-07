Les archives vidéo des premiers hommes sur la Lune mises aux enchères

Le 20 juillet, la maison d'enchères Sotheby's proposera les bandes originales de la mission Apollo 11 sur la Lune en 1969. Ce sont les uniques enregistrements vidéo originaux ayant survécu.

Les trois pellicules vidéo Quadruplex de 2 pouces, qui n'ont été visionnées que trois fois depuis 1976, présentent des images plus claires que celles vues par plus d'un demi-milliard de téléspectateurs devant leur téléviseur en juillet 1969.

Ces bandes comprennent 2h30 d'archives, notamment l'illustre déclaration de Neil Armstrong, "C'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité", et l'instant où les astronautes plantent le drapeau américain sur la surface de la Lune.

Les enregistrements vidéo émanent de la collection de Gary George, qui effectuait un stage au Johnson Space Center de la NASA en 1973.

Il avait acheté ces bandes au prix de 217,77 dollars lors d'une vente aux enchères gouvernementale en 1976; il avait l'intention de vendre les images à des chaînes de télévision locales.

Le père de George, qui s'intéressait aux programmes de la NASA, a remarqué plus tard trois boîtes sur lesquelles était inscrit "APOLLO 11 EVA", et lui a conseillé de les garder.

Les enregistrements seront le point d'orgue d'une vente spéciale, intitulée "Space Exploration", organisée par Sotheby's le 20 juillet à New York. Ils sont estimés entre 1 et 2 millions de dollars.

Parmi les autres temps forts de la vente, on note le casque et l'étui des gants de l'astronaute de la NASA Roger Chaffee, estimés entre 125.000 et 150.000 dollars; une collection de panneaux de tableaux de bord originaux de la salle de lancement d'Apollo utilisés pour la fusée Saturn V, ce lot est estimé entre 200.000 et 300.000 dollars.

Avant d'être mis aux enchères, les enregistrements vidéo seront présentés au siège de Sotheby's à New York dès le 13 juillet. Plus d'informations sur www.sothebys.com.