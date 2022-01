Les Américains passent autant de temps à regarder des vidéos sur les réseaux sociaux que la télé

Les jeunes Américains ne sont pas fans de la télévision ou du moins, ils préfèrent les réseaux sociaux. Une nouvelle étude menée par Consumer Technology Association (CTA) a analysé les tendances de consommation des contenus en ligne et sur le petit écran, auprès de près de 2000 Américains âgés de 13 ans et plus.

Les répondants passent 16% de leur temps hebdomadaire consacré aux médias à regarder des vidéos sur les réseaux sociaux, contre 18% à regarder la télévision.

Les proportions sont même plus importantes chez les adolescents âgés de 13 à 17 ans, qui consacrent plus de la moitié de leur temps médias chaque semaine (56%) à regarder des contenus créés sur les réseaux sociaux contre seulement 22% chez les plus de 55 ans, souligne l'étude relayée par Variety. Un écart qui marque le changement d'usage des jeunes générations comparé aux anciennes.

Si les modes de consommations médiatiques changent, il faudra tout de même noter que regarder du contenu vidéo sur les plateformes de streaming reste majoritaire, à hauteur de 20%.

Dans l'ensemble, les contenus créés par les utilisateurs sur les réseaux sociaux représentent 39% du temps accordé pour les médias par les consommateurs américains contre 61% pour les médias traditionnels.