Les accessoires indispensables pour un vrai pique-nique

Pour éviter l’écueil de la glacière moche, de la bouteille d’eau qu’on partage ou du papier-alu autour du sandwich, on fait un effort d’organisation et de style. © portishead1 / Getty images

Climat clément, budget serré, ambiance bucolique, le pique-nique nous pique pour les beaux jours et c’est une très belle manière de passer un moment romantique avec sa moitié. Cependant, pour éviter le pantalon sali par l’herbe verte, l’invasion de fourmis ou le mauvais goût, tout simplement, misez sur des accessoires malins et bien pensés. Au bord d’un lac, à la mer, ou, plus chic, dans les jardins d’un château, que serait l’été sans un pique-nique ? Mais attention, pour éviter l’écueil de la glacière moche, de la bouteille d’eau qu’on partage ou du papier-alu autour du sandwich, on fait un effort d’organisation et éviter ainsi la grosse cata de style.

1. Le panier en osier

Cachez cette glacière qui a traumatisé des générations entières. Misez plutôt sur un joli panier en osier, façon siècle dernier. On en trouve pour tous les goûts et pour toutes les bourses : La Chaise Longue, La Redoute ou Amara propose des paniers tout faits, vaisselle et couverts inclus. Les prix commencent à une centaine d’euros. Pour ceux qui disposeraient déjà d’un service, une multitude d’options s’ouvrent à vous : du panier à champignons en osier au panier vichy ambiance fin de siècle pour des prix commençant à une quinzaine d’euros.

2. Un sac à dos de rando

Pour les fans de rando, la version sac à dos existe. Super pratique, les assiettes, couverts et – vrais – verres – se glissent dans une poche renforcée d’un sac isotherme super looké.

3. Une mini-glacière

Chez Lunchy Shop, on ne rigole pas avec le style. Surtout lorsqu’il s’agit de pique-nique. Alors, la marque propose des sacs isothermes ou lunch bag qui ressemblent à s’y méprendre à des sacs à main tant ils sont mignons.

4. Les gourdes

Pas question de partir en escapade sans sa gourde. Chez Lunchy Box, toujours, on a le bon goût de l’assortir à son sac Isotherm. En plus, détaille sympa, la bouteille en acier ne se cabosse pas quand on se la trimbale. Lire aussi : Comment bien nettoyer sa gourde : 3 astuces pour 3 cas de figure Autre option, la gourde made in France de Zeste. Son design tout rond et sa taille raisonnable en font la meilleure alliée d’un déjeuner stylé. En inox, le prix d’entrée de gamme se situe à 36€.

5. Un bento et des bocaux écolo

Exit le papier d’alu ou le papier cellophane. On opte pour un joli bento qui sépare les aliments. On n’oublie pas de lui passer son turban pour éviter les débordements intempestifs. Et si on veut vraiment être ultra-tendance, on se crée son propre bento lunch bag ! Si l’on préfère, on peut aussi se tourner vers des plats Pyrex avec une gamme Lunch Box à partir de 9€ le bol en verre. Ou opter pour un set lunch box modulable en inox, à 30,60€.

6. Une fouta à la place d’une nappe