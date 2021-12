Les accessoires de bureau à s’offrir à Noël pour bien travailler

Au travail aussi, on a le droit de se faire plaisir. Alors, pour une ambiance cosy, mais studieuse, on opte pour cette sélection d’accessoires de bureau. Au travail ! Que l’on travaille chez soi ou au bureau, les fêtes de fin d’année sont aussi l’occasion d’améliorer le quotidien avec des objets qui font plaisir. Pour commencer, on opte pour le coffret édition limitée pour les fêtes Staedtler et Oberthur. Dans la jolie boîte illustrée par Estelle Beraud, jeune artiste, on trouve un carnet doré, un autre argenté et des stylos nacrés pour écrire ses plus jolies pensées (ou notes de réunions, c’est selon). Le coffret est au prix de 44,99€.



On complète sa papeterie avec un dictionnaire chromatique. La nouvelle bible des architectes, designers, le "Color Inspiration Book" de chez Papier Tigre répertorie 450 harmonies de couleurs sous forme de guide. De quoi ajouter de la couleur à son quotidien. Pour organiser ses crayons et sa paperasse, on fond pour la corbeille à papier bien nommée Lulupop à 15€ et son pot à crayon en forme de fleurs Flopop à 5,90€.



