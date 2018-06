Les 8 incontournables du weekend en Wallonie et à Bruxelles, il y en a pour tous les goûts

De la musique en tout genre, du romantisme, de la réalité virtuelle, des artistes de tout poil, du carnaval Touloulous, des villages magnifiques, des avions, des veaux, des vaches, des cochons, de la photo et même un concours pour gagner un baptême de l'air, c'est fou ce qu'il y comme activités ce weekend. Alors Vivre Ici en a sélectionné 8 totalement incontournables et il y en a pour tous les goûts.

Ça y est, depuis le 21, nous sommes en été et les activités ne cessent de se multiplier. Ce weekend des 23 et 24 juin est particulièrement chargé en propositions. Vivre Ici vous en a sélectionné 8 totalement incontournables.

Pour tous les amateurs d'aviation et de vol, rendez-vous à la Base de Florennes (en matinée) et à l’aérodrome de Cerfontaine (l'après-midi) pour un show hors du commun. Au programme : des démonstrations d’avions militaires et civils , des sauts en parachutes , des baptêmes de l’air , des expos , de reconstitutions historiques et de attractions en tous genres.

C'est la fête de la musique à Bruxelles et en Wallonie

Lancée au début des années 80, la Fête de la Musique est aujourd’hui un événement mondial. En Wallonie et à Bruxelles, c'est la 34ème édition du 21 au 24 juin. Durant ces 4 jours, les villes et les communes s’animeront au rythme de concerts participatifs, familiaux, décalés mais surtout de musiques en provenance des quatre coins du globe. Le programme reflétera la diversité et l’expression artistique de notre communauté. Et de Charleroi en passant par Izel, Namur ou Bruxelles, il suffira de tendre l’oreille pour (re)découvrir ce que des artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles et il en manquera peu à l’appel.

Infos: http://www.fetedelamusique.be/