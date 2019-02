Les 7 activités incontournables du week-end en Wallonie et à Bruxelles

C’est bon, c’est Wallon à Liège

Ce salon de terroir vous propose d'être directement au contact des producteurs et de découvrir (et déguster) des produits d’exception bien de chez nous : des bières artisanales et vins locaux, aux fromages et pains traditionnels, en passant par des fruits & légumes, viandes et charcuteries, chocolats et bien d'autres bonnes choses. "C’est bon, c’est wallon", c’est aussi une foule d’animations gourmandes pour petits et grands qui mettront en lumière les talents des producteurs et conjugueront les saveurs wallonnes de 1001 façons.

Quand ? le samedi 2 de 11h à 19h et dimanche 3 février de 10h à 18h

Où ? Halles des Foires, Avenue Maurice Denis, 4 4000 Liège

Plus d'informations : http://www.cbon-cwallon.be