Les 6 activités immanquables ce week-end en Wallonie et à Bruxelles

Les activités de ce week-end sont diverses et variées ! L'année a déjà repris sur le chapeau de roue ainsi que les activités à faire ce week-end en Wallonie et à Bruxelles. Voici ce que Vivre ICI vous propose pour ce samedi et dimanche.

RAMDAM, Le festival du film qui dérange

Pour la 9e Edition, le Tournai Ramdam Festival réinvestit Imagix Tournai du 12 au 22 janvier et vous proposera comme chaque année, une programmation éclectique et audacieuse. A découvrir une quarantaine de films, fictions ou documentaires, qui dérangent. Le festival s'ouvre samedi et dimanche avec une programmation de 30 courts-métrages, belges et étrangers, pour adultes ou pour enfants.

Où ? Imagix, Boulevard Delwart, 60 - 7500 Tournai

Quand ? Du 12 au 22 janvier

Plus d’informations : https://www.ramdamfestival.be/