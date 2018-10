Les 5 films à (re)voir à Halloween cette année !

Et parce qu'on est vraiment sympa, on vous donne la liste des films qu'on va (re)voir :

Pour Halloween, on se fait une soirée film d'horreur !

Incontestablement, un des meilleurs films d'horreur de l'histoire du cinéma et un MUST de soirée Halloween !

L'histoire (fausse) de 3 étudiants qui partent dans une forêt des États-Unis pour faire un reportage sur une soi-disant sorcière. Ils vont se perdre et les ennuis vont commencer.

Saw - pour les sanglants

Ou : comment vous faire vomir votre spaghetti bolo

Un classique du film gore et sanguinolent, on vous le résume juste pour "dire que" : un psychopathe qui enlève des gens qui n'aiment pas vivre et leur donne le choix : tuer pour vivre ou se faire tuer.

Le premier épisode est un bijou de film en huis clos à petit budget, le réalisateur et le scénariste ont eu l'idée après avoir visionner Blair Witch...