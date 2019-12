Les 5 concept-cars les plus spectaculaires de 2019

C'est au salon de Genève (Suisse) que Volkswagen a dévoilé en première mondiale son concept de buggy électrique . Il s'agit en fait d'une vision moderne et entièrement électrique des fameux buggys de plage américains, popularisés dans les années 1960 et 1970. Ce buggy est équipé d'un moteur électrique de 150 kW (204 ch) à l'arrière, avec toutefois la possibilité de lui adjoindre un autre du même type à l'avant afin d'obtenir une traction intégrale . C'est surtout la démonstration que la plateforme d'électrification modulaire (MEB) de Volkswagen peut s'adapter à tous les segments ou presque. Ce concept n'est a priori pas destiné à être produit en série.

Le constructeur français a créé l'événement au salon Viva Tech, à Paris, en dévoilant au printemps son nouveau 19_19 Concept, qui célèbre à la fois les 100 ans de la marque, mais aussi et surtout préfigure la voiture de grand tourisme de demain , à la fois confortable, électrique et en grande partie autonome. Le 19_19 Concept ne passe pas inaperçu avec ses gigantesques roues, développées en collaboration avec Goodyear, et ses lidars (systèmes de mesure par détection laser) bien en évidence sur le toit. A l'intérieur, l'absence d'écran est flagrante. Enfin, le concept embarque un moteur d'une puissance de 340 kW (462 ch) capable de rouler jusqu'à 800 km avec une seule charge.

Audi AI:TRAIL quattro

Dans le même style, Audi a présenté un peu plus tard, au salon de Francfort (Allemagne), un tout nouveau concept-car aussi spectaculaire, prenant la forme d'un véhicule tout-terrain électrique et en partie autonome. Doté d'un look futuriste et de roues là encore proéminentes, il est animé par quatre moteurs électriques, chacun relié à une roue.