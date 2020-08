Les 4 accessoires qui vont vous donner envie d'aller au travail en vélo.

La rentrée arrive à grands pas et si les transports en commun ne vous donnent pas trop envie en ces temps de pandémie, mettez-vous au vélo.

Être vu : la lumière

Que ce soit de nuit ou en plein jour (quand les conditions ne sont pas optimales), il est obligatoire de se signaler avec un bon éclairage. Que ce soit à l'avant ou à l'arrière, il peut être fixe ou alimenté par un système de dynamo. Pour parfaire votre visibilité, vous pouvez le coupler à un gilet fluo.

Il existe pléthore de modèles, du plus basique au modèle pro, qui combinent à la fois phare, clignotant et warning. Les marques Lezyne ou Cosmo proposent de bons produits. Équipé de lumière et en essayant de toujours rouler sur les pistes cyclables, le risque d'accident est déjà bien diminué.