Les 10 jeux vidéo les plus attendus pour la fin d'année

C’est bientôt la rentrée ! Et qui dit rentrée, dit aussi sorties pour les jeux vidéo ! 4WeAreGamers vous propose sa sélection de titres attendus pour avant la fin de cette année. Le tout pour bien remplir votre PC, PS4, Xbox ou encore Nintendo Switch pour terminer 2018 en beauté !

Fallout 76 (sortie le 14 novembre sur PS4, Xbox One et PC) Fallout 76 (sortie le 14 novembre sur PS4, Xbox One et PC) - © Tous droits réservés Franchise de Bethesda devenue culte pour la richesse de son gameplay et ses mécaniques RPG très poussées, Fallout reviendra cette année avec un nouvel opus, Fallout 76. Cette nouvelle entrée dans la saga proposera aux joueurs de prendre le contrôle d’un habitant de l’abri 76 pour vivre une aventure se déroulant 25 ans après la catastrophe nucléaire. La particularité de cet opus est qu’il sera jouable en coopération et il sera aussi possible de rencontrer d’autres joueurs en ligne dans le Wasteland. Par ailleurs, tout joueur souhaitant faire l’aventure en solo pourra tout à fait jouer hors ligne. Une version bêta est prévue le mois d’octobre avec quelques jours de test d’avance sur Xbox One.

Assassin’s Creed Odyssey (sortie le 5 octobre sur PS4, Xbox One et PC) Assassin’s Creed Odyssey (sortie le 5 octobre sur PS4, Xbox One et PC) - © Tous droits réservés Étant revenue après une longue pause pour préparer l’arrivée de l’opus égyptien « Origins », Assassin’s Creed remet le couvert un an plus tard avec un épisode grec intitulé « Odyssey ». Cette fois, nous effectuons un retour dans le temps avec l’incarnation du fils de Leonidas de Sparte dans une quête à nouveau faite de mécaniques RPG tout en conservant un gameplay très authentique. En attendant sa sortie, le jeu sera présent sur le stand d’Ubisoft à la Gamescom et à la Paris Games Week histoire de voir si ce nouvel univers parvient à se différencier de celui d’Origins.

Red Dead Redemption 2 (sortie le 26 octobre sur PS4 et Xbox One) Red Dead Redemption 2 (sortie le 26 octobre sur PS4 et Xbox One) - © Tous droits réservés Par les créateurs de GTA, Red Dead Redemption 2 est un jeu très ambitieux axé sur le contexte du Far West. Il proposera de vastes étendues sauvages, des décors resplendissants, mais surtout une aventure au scénario profond, ce qui aura d’ailleurs valu plusieurs récompenses à son prédécesseur sorti en 2010 sur PS3 et Xbox 360. Bien qu’uniquement listé sur consoles pour le moment, une version PC serait en préparation.

Super Smash Bros. Ultimate (sortie le 7 décembre sur Nintendo Switch) Super Smash Bros. Ultimate (sortie le 7 décembre sur Nintendo Switch) - © Tous droits réservés Si vous possédez la Nintendo Switch et que vous êtes un fan de jeux de baston, alors Super Smash Bros. sera un incontournable cette fin d’année. Le jeu reprend les 63 personnages jouables déjà aperçus dans les précédents titres dont Inkling et Ridley, deux combattants inédits portant le nombre total à 65. Le gameplay reste quant à lui relativement traditionnel, mais promet des parties endiablées jusqu’à 4 joueurs sur une même console. De plus, certains constructeurs, dont Nintendo, prévoient la sortie d’une manette identique à celle de la Nintendo Gamecube avec vibrations intégrées pour les plus nostalgiques.

Spider-Man (sortie le 7 septembre 2018 sur PS4) Spider-Man (sortie le 7 septembre 2018 sur PS4) - © Tous droits réservés Après être passé dans les mains d’Activision ces dernières années, Spider-Man a cette fois droit à un jeu d’aventure réalisé par Insomniac Games (Ratchet & Clank). Le soft sortira en exclusivité sur PlayStation 4 et nous promet une expérience riche en fan service. Peter Parker, ne faisant qu’un avec notre héros Marvel Spidey, devra faire face à une panoplie de méchants bien connus des fans dans la ville de New York à travers laquelle il sera possible de se balader librement. Cette nouvelle histoire ainsi que le costume aperçu dans les vidéos et images officielles ne figuraient pas dans l’univers des comics, mais il semblerait que tout ceci devienne finalement canon à travers une bande dessinée relatant l’événement « Spiderggedon » qui se déroulera après l’histoire du jeu et affichant notre protagoniste dans son nouveau déguisement aux côtés de personnages tels que Spider-Gwen et Miles Morales face à un nouvel ennemi tenu secret à ce jour. Pas d’inquiétude pour les joueurs, ce livre ne devrait pas constituer un spoiler pour le jeu d’Insomniac Games et Sony.

Battlefield V (sortie le 19 octobre 2018 sur PS4, Xbox One et PC) Battlefield V (sortie le 19 octobre 2018 sur PS4, Xbox One et PC) - © Tous droits réservés Après nous avoir délivré un remarquable opus basé sur la première guerre mondiale à travers Battlefield 1, la franchise FPS d’Electronic Arts et DICE nous propose cette fois un retour à la deuxième guerre mondiale avec Battlefield V. Cette fois, pas de Pass Premium, les développeurs ont en effet assuré que tous les DLC seraient gratuits. Une bêta aura lieu sur consoles et PC début septembre. Précisons également que le jeu disposera d’un mode Battle Royale au sujet duquel nous attendons encore plus de détails en ce qui concerne le nombre de joueurs déployés sur une même map et les mécaniques de jeu.

Call of Duty Black Ops 4 (sortie le 12 octobre 2018 sur PS4, Xbox One et PC) Call of Duty Black Ops 4 (sortie le 12 octobre 2018 sur PS4, Xbox One et PC) - © Tous droits réservés Concurrent direct de Battlefield, Call of Duty Black Ops 4 sera l’autre plus grosse sortie FPS de l’année. Attendu par beaucoup de joueurs, cet opus marquera lui aussi l’arrivée du mode Battle Royale « Blackout », mais sera aussi le jeu Call of Duty le plus complet à ce jour avec plusieurs expériences zombie dès le lancement et un mode multijoueur comprenant un système de classes uniques. Soulignons le fait que les développeurs de Treyarch ont cette fois tiré un trait sur l’utilisation du jet pack pour offrir des affrontements à même le sol, ce qui était fort demandé par la communauté.

FIFA 19 (sortie le 28 septembre sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC) Ce nouvel opus, toujours édité par Electronic Arts, proposera cette année la Ligue des Champions à côté d'un contenu traditionnel, mais ô combien efficace. Le jeu comptera aussi de nouvelles légendes dont Baggio, Rivaldo, Cruyff, Lampard, Eusebio, Seedorf, Raul, Makelele, Gerrard, Klose et Cannavaro. FIFA, la référence des jeux de foot fera aussi son retour sur Nintendo Switch pour la deuxième année consécutive.

Pokémon Let’s GO Pikachu et Evoli (sortie le 16 novembre 2018 sur Nintendo Switch) Pokémon Let’s GO Pikachu et Evoli (sortie le 16 novembre 2018 sur Nintendo Switch) - © Tous droits réservés En attendant un titre RPG qui débarquera l’an prochain avec une nouvelle génération de petits monstres, notre Nintendo Switch flambant neuve accueillera tout d’abord Pokémon Let’s GO Pikachu et Evoli. Ces deux versions adopteront des mécaniques de jeu issues du célèbre jeu mobile Pokémon GO comme la capture de pokémons avec un réel lancé de pokéball à l’aide d’un Joy-Con ou d’une véritable Pokéball Plus venant remplacer la manette de jeu (vendu séparément). L’aventure sera similaire à Pokémon Verson jaune sortie à l’époque sur Gameboy et il sera possible de transférer ses captures de première génération depuis les jeux Pokémon GO vers ces versions. S’éloignant de la recette traditionnelle, Pokémon Let’s GO Pikachu et Evoli risquent la nouveauté avec un grand « A », quitte à déplaire à certains fans de la première heure.