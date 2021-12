Léna Situations plus influente que la plus influente des influenceuses

La styliste et blogueuse Chiara Ferragni, devenue en quelques années seulement l'une des influenceuses les plus puissantes du monde, voit sa position menacée : la Française Léna Mahfouf, mieux connue sous le pseudonyme Léna Situations, pourrait lui voler la vedette. A seulement 24 ans, la jeune femme peut se targuer d'avoir déjà collaboré avec certaines des plus grandes maisons de mode, d'avoir inscrit son nom dans le prestigieux New York Times et de figurer dans l'un des non moins prestigieux palmarès de Forbes.

Chiara Ferragni a du souci à se faire

Mariée au rappeur italien Fedez, Chiara Ferragni se fait connaître à la fin des années 2000 avec son blog The Blonde Salad, qui va lui permettre de construire un véritable empire : collaborations avec des maisons comme Dior et Chanel, entre autres, lancement de sa propre marque de mode et followers à gogo… L'Italienne jouit d'une renommée à l'international au point d'être nommée influenceuse mode la plus puissante du monde selon Forbes. Suivie par près de 26 millions de personnes sur Instagram, la jeune maman est parvenue à se faire un nom, et non des moindres, dans l'univers de la mode. Mais en 2021, une jeune Française semble avoir eu encore plus d'impact…

Léna Situations, le succès de la simplicité

A l'ère de la multiplication des réseaux sociaux et de l'avènement de l'expression de soi et de l'authenticité, c'est Léna Situations, avec sa volonté de se montrer telle qu'elle est, qui semble avoir obtenu tous les suffrages. A seulement 24 ans, la YouTubeuse, blogueuse et influenceuse s'est clairement distinguée par sa simplicité, se montrant sans make-up autant que dans des tenues de haute volée. Surtout, elle mise clairement sur les codes qui parlent aux nouvelles générations : authenticité, inclusivité et bienveillance. Trois mots qui font d'elle l'influenceuse d'aujourd'hui et de demain. Launchmetrics, qui a développé un algorithme destiné à mesurer l'impact - et donc la valeur - des placements et des mentions sur différentes plateformes dans le secteur de la mode, du luxe et des cosmétiques, le Media Impact Value (MIV), nous apprend dans son dernier bilan que Léna Situations est de loin l'influenceuse la plus puissante du moment.

Moins d'abonnés mais plus d'influence

Si elle compte moins d'abonnés que Chiara Ferragni sur Instagram ("seulement" 3,4 millions), Léna Situations peut se réjouir d'avoir collaboré avec Dior, d'avoir été au centre d'un long format dans le New York Times et de figurer dans le palmarès des moins de 30 ans à suivre absolument de Forbes, le "30 under 30", dans la catégorie "Cinema & Entertainment". D'après l'ultime classement de l'année de Launchmetrics, basé sur les principaux influenceurs du secteur de la mode et de la beauté de luxe en 2021, la jeune femme se place en première position. Pour la seule maison Dior, elle aurait généré un MIV de 4,72 millions de dollars…

Emma Chamberlain, l'outsider qui monte