LEGO, la brique la plus pop du monde

Le jeu de construction se développe au fil du temps avec de nouveaux modèles de briques, de formes et de dimensions très différentes. En 1974, les premières figurines apparaissent et connaissent elles aussi un grand succès. La marque se concentre alors sur des innovations techniques, notamment au niveau de la production, mais ses ventes déclinent , concurrencées par Mattel et Hasbro.

A la fin des années cinquante , après quelques tentatives infructueuses, le fabricant développe un procédé industriel lui permettant de réaliser ses petites briques aux huit tubes modelés en plastique ABS, un dérivé du pétrole. A la fois simple et fonctionnelle, elle permet aux enfants de faire des combinaisons presque infinies et de laisser libre cours à leur imagination.

L'empire LEGO contre-attaque

A la fin des années 90, la marque obtient une licence auprès de Lucasfils Ltd pour produire sa gamme "Star Wars", une des plus vendues de la marque. Cette gamme connaît un énorme succès et permet à l'entreprise de développer de nombreuses collections autour de l'univers Star Wars. Le "Millenium Falcon", sorti en 2017, vendu à 799 euros, est le produit le plus cher de la marque.

De nombreuses collaborations

D'autres licences suivent, avec Disney, Hit Entertainment et la Warner Bros, et plus récemment avec Nintendo. A l'image de sa brique iconique, la marque multiplie les combinaisons et étend son univers au-delà du rayon jouets, ce qui lui permet en 2014 de devenir le leader mondial du jouet, devant Mattel.

Vers l'âge adulte

La marque, forte du succès des LEGO Star Wars auprès des adultes, n'hésite pas à développer des collections dédiées aux plus de 18 ans. Elle s'invite désormais partout, dans les plus gros phénomènes télévisuels comme les séries à succès "Les Simpson", "Friends" ou "The Big Bang Theory", les œuvres cinématographiques comme "Harry Potter" ou "Star Wars", et même les jeux vidéo comme "Super Mario Bros" ou "Minecraft".