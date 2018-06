Le WWF mobilise pour sauver la Méditerranée du plastique

La Méditerranée menace de se transformer en "mer de plastique", met en garde vendredi le WWF, qui propose une série de mesures pour la sauver des déchets plastiques qui l'asphyxient comme aucune autre mer au monde.

L'association compile une série de données scientifiques alarmantes, dans un rapport publié vendredi : la mer Méditerranée concentre un niveau record de "micro-plastiques", ces miettes de moins de 5 millimètres, qui empoisonnent toute la chaîne alimentaire jusqu'à menacer la santé humaine.

La faute à l'omniprésence du plastique dans la vie quotidienne, et au recyclage de seulement un tiers des déchets plastiques en Europe.

Pour changer la donne, l'ONG plaide pour un accord international contraignant pour réduire les rejets plastiques ou encore la lutte contre le matériel de pêche "fantôme", abandonné dans l'eau.

Au niveau des pays riverains, le WWF appelle à booster le recyclage et la collecte des déchets, au nord comme au sud, à interdire tous les sacs plastiques à usage unique et l'ajout de micro-plastique, par exemple dans les détergents ou les cosmétiques, d'ici 2025.

L'industrie doit développer des alternatives "recyclables ou compostables" aux plastiques, et produire à partir de matières renouvelables et non plus de dérivés du pétrole.