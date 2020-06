Le visage d'un pharaon égyptien recréé par intelligence artificielle

L’intelligence artificielle a déjà permis de belles trouvailles dans le domaine de l’archéologie et de l’histoire. Aujourd’hui, c’est le visage d’un ancien pharaon égyptien, Sethi Ier, qui a pu être recréé par ordinateur. C’est sur le compte Instagram de My Color­ful Past, créé par Matt Lough­rey, que l’on apprend la nouvelle. Passionné de technologie et d’histoire, cet irlandais crée le site 'My Colorful Past' pour partager ses créations où, à partir de photos et grâce à l’intelligence artificielle, il parvient à recréer les visages de figures historiques et à les coloriser comme l’explique EgyptToday.

Une colorisation sans précédent Matt Loughrey a développé sa technologie de colorisation pendant plus de 5 ans et a pu collaborer avec le National Geographic notamment. Il parvient à redonner une réalité à des photos datant du 19e et du 20e siècle mais ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Comme il l’explique à Ancient Origins : "J’étais convaincu qu’il y avait un moyen de voya­ger bien plus loin, avant l’ap­pa­ri­tion de la photo­gra­phie." Les masques funéraires et les momies sont autant de sources (plus ou moins) fiables pour pouvoir recréer des visages qui n’avaient pas encore vu l’avènement de la photographie.

La création 3D de visages jamais photographiés Il n’était pas satisfait de la technologie disponible pour la création d’images 3D de personnalités décédées avant le 19e siècle et il a donc développé son propre programme. Cette technologie lui a permis de revoir des visages que personne sur Terre n’avait pu voir depuis des centaines et parfois des milliers d’années. Sa première création fut la reconstruction du visage du roi Henri VII d’Angleterre, fondateur de la dynastie Tudor, qui a beaucoup impressionné.