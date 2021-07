Le Top 5 des activités à faire à Bruxelles quand il pleut

Plus

Depuis quelques semaines, la météo belge fait ses caprices. On vous propose tout de même 5 activités à faire dans Bruxelles pour profiter de l’été malgré la pluie.

1. Allez aux musées

La capitale belge propose plusieurs expositions tendance en ce moment comme Banksy : Genius or Vandal. Cette dernière rassemble toutes les plus grandes œuvres de l’artiste britannique. À travers cette rétrospective numérique, elle plonge les visiteurs dans l’univers de Bansky, un des artistes les plus controversés d’aujourd’hui. Toujours dans la tendance des expositions virtuelles, nous avons Klimt : The Experience immersive. Elle donne vie aux principaux chefs-d’œuvre de Gustav Klimt et vous plonge dans une expérience immersive à 360°. Pour les personnes qui souhaitent économiser, il est même possible de visiter certains musées gratuitement. Sur Brussels museums, une liste 6 musées gratuits vous est proposée comme : Musée Wiertz, Parlamentarium, Musée Meunier… D’autres sont gratuits uniquement les premiers mercredis du mois selon Art & publics. Par exemple : La Villa Empain, Musée Magritte Museum, Musée de la Porte de Hal… Chaque dimanche du mois plusieurs musées sont également gratuits : GardeRobe MannekenPis, Musée belge de la franc-maçonnerie, Musée Mode & Dentelle…

2. Faites des activités sportives

6 images © Getty Image

À moins que vous ayez une anaphylaxie, c’est-à-dire une allergie liée aux exercices physiques, il est important de rappeler que faire du sport est bénéfique pour la santé mais aussi excellent pour le moral surtout en ces journées maussades. Au lieu de broyer du noir en regardant par la fenêtre, n’hésitez pas à enfiler votre tenue sportive pour faire de l’escalade indoor dans une salle de 2800 mètres carrés, par exemple. Amenez vos amis ou votre famille à un parc de trampolines, à une session de karting, de Laser Game ou même faites travailler votre cerveau avec un Escape Game.

3. Mettez-vous à la cuisine

6 images Friends and instructor in a cooking workshop preparing food © Getty image

Perfectionnez vos talents culinaires avec des cours de cuisine. Différents ateliers vous apprennent à mitonner des plats provenant des quatre coins du monde. Ou restez sur la cuisine traditionnelle belge avec des ateliers de fabrication de chocolat et de gaufres de Bruxelles. Ainsi, personne ne pourra plus juger vos compétences de chef. Et n’hésitez pas à partager ces moments avec votre conjoint ou vos amis afin de créer de nouveaux souvenirs.

4. Faites un tour chez des producteurs locaux

6 images © Getty image © Getty image

Avez-vous déjà vu des champignons poussés en plein de Bruxelles ? Le champignon de Bruxelles et Eclo dans les caves de Cureghem vous propose des visites guidées de leur exploitation. En quelques heures vous allez tout connaître sur ce délicieux légume. De plus, vous aurez même la possibilité de déguster plusieurs variétés. Il est également possible d’acheter directement chez ces producteurs. Que serait la Belgique sans bière ? Les brasseries les plus connues se trouvent bien souvent en Wallonie mais pourtant, Bruxelles regorge de brasseries comme la brasserie Cantillon et la brasserie de la Senne.

5. Allez chanter dans un bar karaoké

6 images © Getty image

Vous ne le savez peut-être pas mais il existe des bars karaoké un peu partout dans la capitale comme le Boa Karaoke Room où vous pouvez louer une salle et montrer à tous vos amis la Céline Dion qui sommeille en vous. Tout cela en dégustant un bon cocktail mais n’oubliez pas l’abus d’alcool est très dangereux pour la santé.