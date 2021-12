Le top 10 des GIFs les plus populaires en 2021

Vous aussi vous utilisez des gifs pour répondre à vos amis ? Ces petites animations en boucle sont devenues très populaires sur les réseaux sociaux. Giphy, la plateforme de gifs, profite de cette fin d’année pour en tirer un bilan. Entre pop culture et mignonneries, voici le top 10 des gifs les plus populaires de l’année 2021.

Utiliser un gif pour répondre à un message est devenu une habitude pour bon nombre d’internautes. Si bien que la plateforme d’animations en boucle Giphy a dévoilé les gifs les plus populaires de l’année 2021. Un top 10 qui rend bien compte d’une année rythmée par l’incertitude, la surprise et une fatigue ambiante.

Sur la plus haute marche du podium, on retrouve la série culte "The Office" et l’un de ses personnages emblématiques, Stanley Hudson. Une victoire qui n’est pas si étonnante puisque la comédie de NBC a été la série la plus regardée aux Etats-Unis en 2020.

Le gif vainqueur n’est autre qu’un zoom sur Stanley Hudson, assis à son bureau, mine stoïque et air agacé. Un résumé de l’année 2021 ?

Si en deuxième position, la fatigue de "Tom et Jerry" s’impose, l’émission britannique "The Great British Bake Off" a visiblement marqué les internautes puisqu’un gif tiré de la compétition culinaire complète le top 3.