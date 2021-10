Le TikTok beauté de la semaine : un T-shirt pour réaliser un brushing de star

Maquillage, soins de la peau, épilation… Tiktok regorge d'astuces et de conseils en tous genres pour faciliter la routine beauté de ses utilisateurs et la rendre plus naturelle. Cette semaine, le réseau social nous guide dans l'apprentissage d'un brushing sans chaleur - et donc sans sèche-cheveux ni lisseur - pour éviter les désagréments liés à cette pratique. Seuls une brosse, quelques épingles et un T-shirt sont nécessaires pour réaliser un brushing légèrement ondulé digne des plus prestigieux tapis rouges.