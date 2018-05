Le salon où Meghan Markle a appris à boire le thé comme une princesse

Des mois avant de rencontrer la reine et de prendre le thé avec sa majesté, Meghan Markle a affiné son art de tenir sa tasse comme une princesse dans un salon près de Los Angeles.

Selon le maître de céans, ses manières sont dignes d'une héritière de sang bleu: "Sur une échelle de un à dix, la dernière fois qu'elle est venue, je dirais qu'elle atteignait probablement 9,5", assure Edmund Fry, le propriétaire britannique de "Rose Tree Cottage" à Pasadena, en Californie, même s'il veut "qu'elle revienne pour le dernier demi-point".

D'après lui, l'actrice californienne, qui épousera le prince Harry ce samedi, est venue plusieurs fois dans ce salon de thé décoré de bibelots en porcelaine, guéridons et fauteuils molletonnés.

"Elle était accompagnée d'amis, elle était détendue et avec beaucoup de tenue", se souvient-il, ajoutant avoir partagé quelques conseils avec la future membre de la famille royale sur la parfaite façon de siroter un "earl grey", tandis qu'elle dégustait quelques petits sandwichs et scones.

"J'ai mentionné, comme à chaque fois, que l'anse de la tasse est toujours positionnée à trois heures, et la petite cuillère de 6 à 12 heures", énumère le septuagénaire qui sert et éduque ses clients en queue de pie et gants blancs.