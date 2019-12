Le prêt-à-porter canin se développe

La plateforme canadienne , qui opère à l'international, est le dernier grand site en date à s'intéresser à la mode pour toutous . Le revendeur a inauguré cette nouvelle offre vestimentaire avec une gamme de vêtements et accessoires allant des harnais aux colliers en passant par les pulls et autres breloques.

Les jeunes prêts à investir

"Les jeunes dépensent de plus en plus pour leurs animaux de compagnie, surtout leurs chiens", a noté Brigitte Chartrand, directrice des achats de prêt-à-porter féminin pour Ssense, notant que près de 80% des acheteurs du site étaient âgés entre 18 et 34 ans.

"Ils montrent un intérêt croissant pour refléter leur style individuel et la personnalité de leur chien au moyen de l'habillement."

De nombreuses marques proposées dans la nouvelle catégorie de Ssense s'essaient au prêt-à-porter canin pour la première fois mais la tendance de l'habillement haut de gamme pour chiens s'impose depuis quelque temps. En novembre, la marque Moncler s'est associée à Poldo Dog Couture pour la seconde fois pour proposer une collection capsule de versions canines de ses gilets et autres doudounes, alors que l'année dernière H&M avait inclus pour la première fois un pull de fêtes de fin d'année pour chiens à sa collection de Noël.