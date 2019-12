Le premier chien de l'Histoire aurait 18.000 ans

Un chiot de 18.000 ans a été retrouvé congelé dans la glace en Sibérie et pourrait bien être le 'plus vieux chien' de l’Histoire.

Des chercheurs suédois ont partagé les photos de cet ancien canidé qu’ils ont trouvé dans le permafrost sibérien l’été passé. Après étude, ils ne sont pas sûrs que cet animal étonnamment bien préservé (avec encore toutes ses dents) soit un chien ou un loup. Love Dalén, professeur en évolution génétique, et son collègue Dave Stanton pensent néanmoins que cela pourrait être le premier chien de l’Histoire. Si c’est bien le cas, cela pourrait faire avancer la recherche sur le moment et la manière dont les loups ont été domestiqués et sont devenus des chiens.

Les collègues russes des chercheurs ont appelé l’animal 'Dogor'.