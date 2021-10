Le pneu increvable de Michelin attendu en 2024

Le pneu sans air de Michelin, Uptis, dévoilé sous forme de prototype il y a deux ans, est désormais en phase de test sur la route avant un lancement sur le marché prévu en 2024. "L'avantage de ce type de technologie est qu'elle empêche les crevaisons et se révèle beaucoup plus sûre."

"Par rapport à un pneu classique, l'air est ici complètement supprimé, au bénéfice d'une toute nouvelle structure faite de matériaux composites brevetés. Uptis (pour "Unique Puncture-proof Tire System", soit en français "système de pneu anti-crevaison unique") est un donc pneu sans air, évitant ainsi tout risque de crevaison.

Au dernier salon de Munich (IAA Mobility), une démonstration a ainsi été faite sur une Mini Electric, l'idée étant de tester maintenant de manière intensive ce pneu dans l'optique d'une prochaine commercialisation.

Elle est prévue pour 2024, probablement avec General Motors, partenaire de l'équipementier français sur ce projet.

L'idée est ici de rendre la conduite plus sûre et de réduire les déchets de matières premières. Chaque année, environ 200 millions de pneus dans le monde sont en effet jetés prématurément à cause d'une crevaison ou d'une usure liée à une pression mal adaptée. Michelin ambitionne d'ailleurs de recycler un jour l'intégralité de chaque pneu en fin de vie. Une première usine est ainsi en construction, au Chili. Elle devrait permettre de recycler environ 30.000 tonnes de pneus par an à partir de 2023.