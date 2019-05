Le plus vieil arbre au monde a 4.800 ans - © Tous droits réservés

Le plus vieil arbre au monde a 4800 ans - Brut. - 21/05/2019 Dans l'État américain de Californie se dresse Mathusalem, le plus vieil arbre connu sur Terre. Son emplacement exact est gardé secret. L'arbre le plus vieux du monde a 4800 ans. Son tronc épais et dense a été tordu par les siècles sans succomber aux maladies ni aux intempéries. Dénommé Mathusalem, il est dressé dans la forêt des anciens pins Bristlecone, au cœur d'une zone sèche et montagneuse de la Californie. Ce spécimen dépasse de près de 1000 ans la plupart des arbres qui l'entourent bien qu'ils soient eux-mêmes dotés d'une longévité exceptionnelle. En effet, les pins Bristlecone sont célèbres pour leur bois extrêmement résistant qui a été façonné au cours d'une lente croissance.