Le plan de Disneyland pour devenir 100% éco-responsable

Disney veut que tous ses parcs d'attractions deviennent 100% éco-responsables. Et ils ont un plan pour ça...

Disney passe au vert. C’est en tout cas ce que veut la compagnie. Plus exactement, l’objectif est de réduire de 50% ses émissions de gaz à effet de serre entre 2012 et 2020. Ces mesures entrent dans un plan global de la compagnie pour améliorer son image environnementale. Et à 3 ans de l'échéance, la société a déjà réduit de 41% ses émissions nettes. Pour cela, Disney mise sur l'énergie renouvelable. Cela se traduit tout d’abord par un parc solaire comprenant 500.000 panneaux photovoltaïques, qui entrera en fonctionnement fin 2018 en Floride.

Cette installation devrait fournir assez d'énergie pour alimenter deux parcs à thème, soit l'équivalent de 10.000 foyers. Elle permettra également de réduire les émissions de 57.000 tonnes par an, soit l'équivalent de 9.300 voitures.

Valoriser les déchets

En plus de cela, l’entreprise souhaite valoriser 60% de ses déchets non recyclables d'ici 2020. Et les efforts de la firme se prolongent dans leurs parcs du monde entier. À Disneyland Paris, la moitié de l'électricité achetée provient d'énergie renouvelable. La société a également annoncé la suppression des pailles et des touillettes en plastique dans tous ses parcs d'ici 2019. Dans un futur proche, la compagnie souhaite atteindre zéro émission de gaz à effet de serre et zéro déchet en décharge.