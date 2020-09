Le palmarès 2020 des noms d’animaux de compagnie

Dans le cadre de ce classement, les noms de 15.456 chiens et 9845 chats nés à partir du 1er janvier 2020 ont été collectés. Vous brûlez d’impatience de connaître les noms de chats et de chiens les plus donnés en 2020 ? Sans plus attendre, les voilà ! Depuis 6 ans déjà, Animaux-Relax.com établit chaque année un palmarès des noms d’animaux de compagnie. Chaque année depuis 1885, la Société centrale canine (SCC) fixe une règle de lettrage pour les noms des chiens de race inscrits au Livre des origines français (LOF). Une autre association française tient le Livre officiel des origines félines (LOOF) qui adopte tous les ans la même lettre que le LOF. Mais cette tradition n’est pas respectée par tous les maîtres d’animaux de compagnie… A chaque lettre correspondent des noms à la mode, cette année où le " R " est de mise ne fait pas exception. Ce qui explique pourquoi on trouve encore autant de similitudes entre les noms des chiens et des chats en 2020. Quel que soit l’animal, on retrouve nombre de Romy, de Roxy, de Rocket et de Roméo.

Rio est le grand gagnant des chiens Rio , c’est un nom exotique qui évoque à la fois le Brésil, le perroquet bleu d’un célèbre film d’animation et l’un des principaux personnages de la série " La casa de papel ". Ruby , ça sonne bien, puis c’est court et facile à appeler ; un choix très pratique et une belle métaphore pour désigner votre petit trésor sur pattes ! Romy est un nom particulièrement en vogue cette année : il a l’avantage d’être simple et rapide à prononcer, ce qui s’avère très utile pour que le chien le reconnaisse. Pour faire plaisir aux petits comme aux grands enfants, les héros de dessins animés sont une nouvelle fois à l’honneur. Sans surprise, on retrouve notamment Rocky (6e), Ryder (11e) et Ruben (12e) de la Pat' Patrouille. Des noms plus classiques font de la résistance en fin de classement. Maya (13e), Rex (15e), Paco (17e), Rita (18e) ou encore Rosko (20e) nous sont familiers. Et on souhaite bon courage à ceux qui ont appelé leur chien Rebelle (14e) !

Ruby, le plus félin Ruby , c’est le nom que l’on donne le plus à son petit trésor à moustaches en 2020, même si le félin n’a pas forcément le pelage roux qui rappellerait la pierre précieuse homonyme. Rio , c’est décidément un nom qui a la cote en 2020, quel que soit l’animal domestique, sûrement des suites de la nouvelle saison de " La casa de papel " sortie cette année. Simba est devenu un incontournable, le héros du Roi lion est la figure parfaite du gentil félin ; un personnage bien connu de tous et un nom qui plaît beaucoup aux enfants. Les friandises comme Cookie (12e), Réglisse (16e) et Bounty (19e) nous rappellent à quel point ces félins sont tous mignons à croquer ! Des noms plus classiques subsistent encore, comme Plume (6e), Rose (17e) et Lilou (20e).

A propos de l’enquête :

Les résultats sont issus des données collectées entre le 1er janvier 2020 et le 20 août 2020. Les données de l’enquête ont été rassemblées et traitées par le comparateur d’assurances animaux http://animaux-relax.com. L’analyse se base sur plus de 15.456 chiens et 9845 chats, nés à partir du 1er janvier 2020.