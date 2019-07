Le message puissant de Garance Doré aux célibataires

Initialement connue pour ses dessins et ses clichés de street-style, Garance Doré opte finalement pour le lifestyle, et raconte aujourd’hui librement ses états d’âme.

"Je suis célibataire, et… Ça fait peur. Au début, quand on ne l’a jamais été, ça fait peur. On se sent comme vide, un peu. Puis, petit à petit, on découvre la paix. On a encore un peu peur, mais on a peur en paix."

"Être célibataire, c’est effectivement s’avouer que peu de couples nous font envie. Et que ceux qui nous font envie n’ont aucun conseil à donner. C’est se poser des questions carrément existentielles sur ce que l’on veut vraiment, et si le vieux modèle de la famille nucléaire nous correspond, ou si on a juste envie d’être libre comme l’air, finalement."

"Être célibataire, c’est aller à la rencontre de soi-même. Se rendre compte que l’on ne se connaissait pas. Tomber amoureuse de soi. Mais c’est aussi réaliser que malgré tous nos discours censés, féministes, emplis de liberté et de questionnements philosophiques, on garde quand même dans sa vie un espace vide, en forme de mec. Et qu’il est peut-être temps d’apprendre à vivre pour soi."

Alors, pourquoi désespérer ?

Cliquez ici pour la version complète.