Le meilleur vignoble du monde n'est pas français mais argentin.

A l'initiative de l'éditeur du classement des 50 meilleurs restaurants du monde, William Reed Business Media, un tout nouveau palmarès se consacre aux meilleures expériences à vivre dans les vignobles de la planète. Le premier domaine français n'arrive qu'à la 16e position, le Château Smith Haut Lafitte.

Après les meilleurs restaurants du monde et les bars, William Reed Business Media propose de découvrir les meilleurs vignobles de la planète. Comment définir un "bon" vignoble? Pour cette grande première, ce n'est pas la qualité des vins qui a été évaluée mais les expériences que ces domaines viticoles offrent à leurs visiteurs. A l'heure où l'oenotourisme explose, de nombreux vignobles se sont déjà affairés à les accueillir avec un restaurant, une structure hôtelière adaptée, des initiations à la dégustation...

Pour ce premier classement, les critères ont été la restauration, le type de visite proposée, l'ambiance, l'équipe, la vue ou encore l'accessibilité.

Pour départager les domaines viticoles, un jury de près de 500 œnophiles experts a été constitué, réparti en zones géographiques, chacune disposant d'un référent "academy chair". Chaque juré a dû choisir ses sept vignobles préférés, dont trois maximum au sein de sa propre région.

Sommeliers et vignerons français vont-ils à leur tour bouder ce nouveau palmarès, à l'instar des chefs tricolores dans les premières années du classement des meilleurs restaurants du monde? Car les vignobles hexagonaux sont loin d'avoir remporté la partie dans cette première édition. Seules sept adresses françaises figurent dans ce top 50, la présence tricolore étant surtout incarnée par le Bordelais et la Champagne. Destination oenotouristique de taille avec son hôtel et spa cinq étoiles, les Sources de Caudalie, le Château Smith Haut Lafitte est 16e. Suivent Château Margaux à la 22e place, Veuve Clicquot en 38e, Château Mouton Rothschild en 39e, E.Guigal en 42e, Domaine Henri Bourgeois en 43e et Ruinart en 46e. Le classement se réserve ainsi à célébrer surtout des noms iconiques du vin français.

Côté étranger, l'Argentine sort grand vainqueur du palmarès, avec Zuccardi Valle de Uco, situé à proximité de la frontière chilienne, nommé meilleur vignoble du monde. L'Amérique du Sud est particulièrement bien représentée dans le top 10, avec l'Uruguay en deuxième position et la Bodega Garzon ainsi que deux domaines chiliens se partageant la sixième place, Montes et Clos Apalta Winery.

A l'échelle européenne, c'est une bodega espagnole qui a remporté le titre: R. López de Heredia Viña Tondonia, situé dans la Rioja.

Le palmarès complet des 50 meilleurs vignobles du monde est accessible à l'adresse www.worldsbestvineyards.com.